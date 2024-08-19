В Петербурге до ноября перекроют развязку Софийской улицы с КАД

Транспортную развязку Софийской улицы с Кольцевой автомобильной дорогой (КАД) закроют до начала ноября из-за ремонта, об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-транспортной инспекции (ГАТИ) Петербурга.

Из-за ремонта движение для транспорта будет закрыто на участке Софийской улицы от улицы Олеко Дундича до Автозаводской улицы, а также по развязке с КАД. Проехать там нельзя будет с 20 августа по 1 ноября.

Также будет предусмотрен объезд. Объехать ремонтные работы можно будет по Забалканскому проезду.

В ГАТИ уточнили, что асфальтовое покрытие будут менять поэтапно.

Фото: ЗАКС.Ру