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Новости 19:47

В Петербурге до ноября перекроют развязку Софийской улицы с КАД

фото ЗакС политика В Петербурге до ноября перекроют развязку Софийской улицы с КАД

Транспортную развязку Софийской улицы с Кольцевой автомобильной дорогой (КАД) закроют до начала ноября из-за ремонта, об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-транспортной инспекции (ГАТИ) Петербурга.

Из-за ремонта движение для транспорта будет закрыто на участке Софийской улицы от улицы Олеко Дундича до Автозаводской улицы, а также по развязке с КАД. Проехать там нельзя будет с 20 августа по 1 ноября.

Также будет предусмотрен объезд. Объехать ремонтные работы можно будет по Забалканскому проезду.

В ГАТИ уточнили, что асфальтовое покрытие будут менять поэтапно.

Фото: ЗАКС.Ру


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