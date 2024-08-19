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Бастрыкин заинтересовался танцующими под немецкие марши москвичами в Петербурге

фото ЗакС политика Бастрыкин заинтересовался танцующими под немецкие марши москвичами в Петербурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал проверить действия москвичей, которые танцевали на Васильевском острове в Петербурге под немецкие марши, об этом 19 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СК, в интернете появилась информация о том, что трое гостей Северной столицы из Москвы во дворе дома в Василеостровском районе Петербурга танцевали под немецкие марши периода Великой Отечественной войны и показывали нацистские жесты.

По факту произошедшего организована проверка по статье о реабилитации нацизма (ст.354.1 УК РФ).

Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Парастаевой Марине представить доклад о ходе проведения проверки и установленных обстоятельствах.

Фото: пресс-служба СК РФ


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