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В Петербурге 20 августа ожидается облачная погода

фото ЗакС политика В Петербурге 20 августа ожидается облачная погода

В Петербурге начинает холодать и появляться холодный ветер, об этом 20 августа сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием надвигающегося с севера скандинавского антициклона. Вероятность осадков крайне невелика, но в небе будет много облаков, Также в город придет холодный ветер.

Воздух прогреется до +21…+23 градуса. Ветер северо-западный 4–9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст, что выше нормы.

В среду, 21 августа, в городе ожидается погода без осадков и температура до +25 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру


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