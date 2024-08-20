До февраля 2026 года будет создан проект Привокзальной площади для терминала ВСМ

В Петербурге начали готовить проект планировки территории Привокзальной площади в рамках строительства терминала высокоскоростной магистрали (ВСМ) до Москвы, об этом 19 августа информация появилась на сайте Смольного.

Проектирование будут вести в границах Привокзальной площади, а также на Днепропетровской улице от Транспортного переулка до улицы Черняховского. Также в проекте есть вестибюль станции "Лиговский проспект-2".

Документацию должны будут подготовить к 21 февраля 2026 года. До 21 ноября 2024 года комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга будет принимать предложения по проектированию.

Фото: ЗАКС.Ру