В Парголово погиб мальчик во время катания на электросамокате

Мальчик из Краснодарского края погиб в Парголово после поездки на электросамокате, об этом 20 августа пишет 78.ru.

Ребенок со своей бабушкой приехали в Петербург, чтобы посмотреть на достопримечательности города. Остановиться они решили в частном доме у родственников в Парголово.

Днем в понедельник, 19 августа, мальчик захотел покататься на электросамокате. Сначала за ним следили взрослые, однако потом он поехал кататься один, но мальчик долго не возвращался, и взрослые забили тревогу.

Тело ребенка обнаружили на дороге, а на другой стороне лежал электросамокат. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Фото: ЗАКС.Ру