Бастрыкин заступился за членов "Русской общины" в Петербурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание на обращения членов "Русской общины" в Петербурге о действиях сотрудников полиции, об этом 20 августа сообщили в пресс-службе СК РФ.

По информации СК, в социальных медиа появилась информация о том, что конфликт с нелегальными таксистами-мигрантами на Комендантском проспекте опять повторился.

В этот раз у бомбил появились проблемы с представителями "Русской общины", которые провели ночь в отделе полиции Приморского района. По словам членов сообщества, они хотели узнать, почему мигранты не дают работать местным таксистам и угрожают им.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СКР по Петербургу Парастаевой Марине возбудить уголовное дело в отношении сотрудников полиции по факту незаконного задержания активистов. Исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

Фото: пресс-служба СК РФ