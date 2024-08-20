СК отправил письма в районные администрации Петербурга из-за жалоб на детские площадки

Петербургский Следственный комитет разослал в органы власти список проблемных площадок, жалобы на которые были взяты с портала "Наш Санкт-Петербург", об этом 19 августа писала "Фонтанка.ру".

В начале августа в районные администрации начали приходить письма от СК, в которых следователи сообщали о том, что начали проверки в связи с возможной халатностью (ст.293 УК РФ). Жалобы правоохранители рассматривали за период с 22 по 28 июля.

Не менее пяти жалоб в среднем было на площадки в каждом районе Петербурга, кроме Василеостровского района, где обнаружили одну жалобу.

Глава администрации одного из муниципалитетов заявил, что ему и коллегам действительно прислали письма, однако это не первый раз, когда следователи интересуются детскими площадками. По словам главы Совета муниципальных образований и депутата Законодательного собрания Петербурга Всеволода Беликова ("Единая Россия"), проверки могут быть связаны с проблемами в других регионах.

Фото: ЗАКС.Ру