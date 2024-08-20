ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11:51

СК отправил письма в районные администрации Петербурга из-за жалоб на детские площадки

фото ЗакС политика СК отправил письма в районные администрации Петербурга из-за жалоб на детские площадки

Петербургский Следственный комитет разослал в органы власти список проблемных площадок, жалобы на которые были взяты с портала "Наш Санкт-Петербург", об этом 19 августа писала "Фонтанка.ру".

В начале августа в районные администрации начали приходить письма от СК, в которых следователи сообщали о том, что начали проверки в связи с возможной халатностью (ст.293 УК РФ). Жалобы правоохранители рассматривали за период с 22 по 28 июля.

Не менее пяти жалоб в среднем было на площадки в каждом районе Петербурга, кроме Василеостровского района, где обнаружили одну жалобу.

Глава администрации одного из муниципалитетов заявил, что ему и коллегам действительно прислали письма, однако это не первый раз, когда следователи интересуются детскими площадками. По словам главы Совета муниципальных образований и депутата Законодательного собрания Петербурга Всеволода Беликова ("Единая Россия"), проверки могут быть связаны с проблемами в других регионах.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беликов Всеволод Федорович 




Новости20 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама