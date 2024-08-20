Смольный собрался организовать культурную программу на Кубе

Комитет по культуре разместил 19 августа заявку на проведение культурной программы в рамках Дней Петербурга на Кубе, следует из данных на портале госзакупок. Максимальная стоимость контракта составляет 28,1 млн рублей.

Предполагается, что мероприятия состоятся в республике Куба в ноябре — начале декабря 2024 года. В рамках культурной программы планируется организация не менее двух концертов с участием "ведущих творческих коллективов и солистов Санкт-Петербурга", следует из описания объекта закупки. Сами концерты должны состоять из не менее чем 14 произведений петербургских и советских композиторов, современных и русских народных музыкальных произведений, народных хореографических номеров и номеров русского балета.

Выступления участников должны сопровождаться видеорядом со знаковыми местами Петербурга, соответствующими тематике номеров.

Кроме того, организатор должен будет подготовить музыкальное сопровождение не менее двух приемов от имени Смольного на Кубе. Развлекать участников предстоит профессиональному эстрадному артисту из Петербурга, имеющему опыт выступления на ведущих сценических площадках.

Программа предполагает также проведение фотовыставки о Петербурге. Автором работ должен стать член Союза фотохудожников России, лауреат российских и зарубежных фотоконкурсов с опытом работы в отечественных и иностранных СМИ. Кроме того, планируется проведение круглого стола и выставки к 225-летию Александра Пушкина, а также демонстрация видеозаписей оперных и балетных постановок и симфонических концертов.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру