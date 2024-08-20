Кандидаты в ЗакС вновь встретились на дебатах

В Петербурге продолжаются дебаты между кандидатами на довыборы в Заксобрание по 18-му избирательному округу. Утром 20 августа трое выдвиженцев вновь встретились в телеэфире, с тем, чтобы выступить перед зрителями "России 1" и "России 24". Говорили они, в частности, об уплотнительной застройке, проблемах благоустройства и о важности идеологии.

Как и в предыдущий раз, участниками дебатов стали Евгений Ененков (ЛДПР), Александр Колос ("Справедливая Россия — За правду") и Александр Михайлов (КПРФ). Кандидаты Андрей Денисов ("Новые люди") и Александр Малькевич ("Единая Россия") вновь в студию не пришли.

В своем выступлении Михайлов перечислил проблемы жителей Кировского и Красносельского районов, которые, по его мнению, требуют разрешения. Среди прочего, он упомянул строительство метрополитена, нехватку детских садов, разбитые скамейки, неудовлетворительное состояние некоторых зданий и нехватку детских площадок во дворах.

Также коммунист заявил о нехватке сотрудников полиции, и в том числе участковых уполномоченных. Причиной этого, по его словам, послужило "сокращение отделов полиции во всех районах".

— Участковых не хватает, а это должен быть первый помощник гражданина, жителя, к которому он должен прийти. А мы их даже не знаем и не видим, потому что их очень мало нынче. Это безобразие полнейшее, которое надо исправлять, — высказался Михайлов.

Вопрос плохого состояния дворовых скамеек подхватил выступавший следующим кандидат Колос. Справоросс принялся рассматривать проблему в ключе совестливости и порядочности, а затем выразил мнение о важности идеологии в обществе.

Колос связал плохое состояние объектов благоустройства с недостаточной воспитанностью и нехваткой порядочности как у граждан, так и у чиновников и депутатов. Как можно было понять из его речи, справиться с этим помогло бы наличие некой идеологии в обществе.

— Я считаю, что одна из главнейших проблем не только города, не только района, но и страны — это именно идеология. То есть когда была идеология у нас — что в царской России, что в советской России — она была, и она была сильная. А сейчас нам очень не хватает какой-то очень сильной, мощной идеи. И сейчас, во время проведения специальной военной операции, я чувствую, что люди начинают немножко вспоминать об этом, — высказался он.

Также кандидат призвал зрителей проявлять активность и направлять запросы в муниципалитеты и районные администрации.

В свою очередь, Ененков в своем выступлении порассуждал о проблемах двух районов, на территории которых располагается избирательный округ. Первостепенной из них он назвал уплотнительную застройку.

— Идет интенсивная застройка. Отсюда возникают проблемы социальные — то есть, не хватает детских садов, не хватает школ, поликлиник, возможно даже, отделов полиции. Это первое, на что следует обратить внимание. В условиях уплотнительной застройки мы получаем проблемы с мигрантами, — стал перечислять либерал-демократ.

Ененков заявил о необходимости побороть коррупцию в сфере миграции и добавил о том, что уплотнительная застройка приводит к проблемам с транспортом в городе.

Также кандидат коснулся вопроса фальсификации протоколов собраний собственников жилья недобросовестными управляющими компаниями. В частности, он напомнил о предложении ужесточить ответственность за подделку протоколов, поданным главой фракции ЛДПР в ЗакСе Павлом Иткиным.

Довыборы в ЗакС пройдут одновременно с выборами губернатора и муниципальными выборами. Голосование по ним продлится с 6 по 8 сентября.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру