ККИ освободил 15 незаконно используемых территорий Петербурга

За две недели в Петербурге сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) освободили 15 незаконно используемых помещений нежилого фонда в шести районах города, об этом 20 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Рейды комитета были проведены в Выборгском, Невском, Пушкинском, Красносельском, Фрунзенском и Приморском районах Петербурга.

На объектах занимались нелегальной продажей овощей, фруктов, непродовольственных товаров и многого другого. Территории были освобождены рядом со станциями метро "Е"лизаровская, "Проспект Просвещения, "Ломоносовская", "Обводный канал", а также на проспектах Энгельса и Героев, Комендантском проспекте, у ж/д станции "Царское Село" и так далее.

Продовольственные товары ожидает ликвидация, а остальные вещи торговцев находятся на складе временного хранения. Владельцев незаконных точек привлекут к административной ответственности.

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга