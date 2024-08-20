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Новости 14:54

Путин почтил память жертв теракта в бесланской школе №1

фото ЗакС политика Путин почтил память жертв теракта в бесланской школе №1

Президент России Владимир Путин посетил мемориальный комплекс "Город ангелов" в Беслане, об этом 20 августа сообщили в пресс-службе Кремля.

Сейчас на территории мемориала упокоены 266 из 334 погибших в теракте, который произошел в 2004 году в бесланской школе №1. В этом году трагедии исполняется 20 лет.

Владимир Путин возложил к монументу "Древо скорби" цветы в память о жертвах случившегося. На видео Кремля глава государства опустился на колени, перекрестился и поклонился.

Также глава государства почтил память бойцов спецназа подразделений "Альфа" и "Вымпел", которые погибли в теракте. 

Фото: скриншот видео пресс-службы Кремля


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