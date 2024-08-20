Суд вынес приговор по делу о хищении при реставрации в Новом Эрмитаже

Дзержинский районный суд приговорил фигурантов дела о хищении 18,5 млн рублей при реставрации в Новом Эрмитаже, об этом 20 августа сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга. Их обвиняли в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Суд установил, что в 2016 году Эрмитаж заключил договор с компанией "Музейные технологии", владельцем которой является Николай Камышев, директором — Евгений Максимов. Планировалось провести реставрацию отделки стен, выполненной в технике искусственного мрамора, в одном из залов Нового Эрмитажа, пишет пресс-служба объединенных судов Петербурга Стоимость фактически выполненных работ не превышала 650 тысяч рублей, но подсудимые намеренно завысили объемы и стоимость работ, в результате чего похитили более 18,5 млн рублей, сообщили в прокуратуре. Также, согласно данным ведомства, начальник отдела реставрации и ремонта Эрмитажа Анна Москалева подписала документы, в которых содержались ложные сведения о проведении реставрации.

Суд приговорил Камышева и Максимова 2 годам условного срока и 3 годам испытательного срока со штрафом 300 тысяч рублей. Москалевой назначили наказание в виде 2 лет условного лишения свободы и 1 года испытательного срока.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга