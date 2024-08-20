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Новости 17:13

Петербургский актер Евгений Шишов погиб в Курской области

фото ЗакС политика Петербургский актер Евгений Шишов погиб в Курской области

Петербургский актер Евгений Шишов погиб в Курской области, защищая Россию, такая информация появилась 20 августа на сайте Кино-Театр.ру.

Смерть Шишова подтвердили его коллеги, сообщает "Российская газета".

Как пишет Lenta.ru, последний пост в Telegram-канале Шишова был опубликован 31 июля из зоны СВО. "Всем джамбо. Хорошего дня! И отличного настроения", — сказал тогда актер.

Евгений Шишов родился в 1982 году. Он снимался в таких сериалах, как "Великолепная пятёрка", "Условный мент",  "Крепкие орешки" и "Шеф. Возвращение".

Фото: pixabay


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