Воздух в Петербурге 21 августа прогреется на 2-3 градуса выше нормы

В Петербурге температура воздуха будет на 2-3 градуса выше нормы, об этом 21 августа сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием антициклона, который сохранит в городе преимущественно сухую погоду. Солнечные лучи будут активно прогревать воздух. Температура превысит климатическую норму на 2-3 градуса.

Воздух прогреется до +22…+24 градуса. Ветер юго-восточный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 758 мм рт. ст, что немного нихе нормы.

В четверг, 22 августа, в городе могут пройти дожди, а температура воздуха будет около +23 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру