На КАД произошло ДТП с участием шести автомобилей

В Петербурге на кольцевой автомобильной дороге (КАД) произошло ДТП с участием сразу шести автомобилей, об этом 21 августа пишет 78.ru.

Инцидент произошел вечером во вторник, 20 августа. ДТП случилось перед съездом на Рабфаковскую улицу на внешнем кольце КАД. По предварительным данным, пострадал один человек.

Автомобили занимали сразу несколько полос, из-за этого на месте аварии образовалась пробка, однако движение быстро восстановили. По информации ФКУ Упрдор "Северо-Запад", все участники происшествия уехали, причина столкновения не уточняется.

Фото: ЗАКС.Ру