Прокуратура требует включить участок Шпалерной в программу по ремонту дорог

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения на Шпалерной улице, об этом 21 августа сообщила пресс-службе ведомства.

Прокуратура установила, что асфальт на Шпалерной улице от Литейного проспекта др Гагаринской улицы имеет дефекты, а именно деформации и разрушения.

Районная прокуратура направила иск в суд о включении участка Шпалерной в адресную программу ремонта дорог в 2025 году. Сейчас исковое заявление находится на рассмотрении.

В зданиях на этом участке в Петербурге находятся помещения сразу нескольких учреждений и ведомств, а именно Михайловской военной артиллерийской академии, ФНС, МФЦ, Офицерского корпуса казарм и Театра танца Александры Токаревой.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга