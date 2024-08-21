Сбой на рынке ритуальных услуг привел к скоплению тел в морге Токсово

В поселке Токсово Ленинградской области в рефрижераторе у морга нашли десятки замороженных человеческих тел, об этом 21 пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на источник.

Оказалось, что таким образом решили хранить невостребованные тела людей, у которых не смогли найти близких и родственников, чтобы организовать похороны. Их должны были похоронить за счет государства.

Как пишет 47news, обнаружено было около 70 тел, они копились аж с 2019 года. Некоторые трупы стояли вертикально из-за нехватки мест.

По словам источника "ДП", ситуация с телами произошла из-за того, что частная компания по вывозу тел не выполнила обязательства, а также из-за следственных действий в отношении областных компаний по оказанию ритуальных услуг.

Фото: ЗАКС.Ру