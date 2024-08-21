В кабмине поддержали распространение шести статей КоАП на релокантов

Российское правительство поддержало законопроект Госсовета Татарстана, согласно которому уехавших граждан можно будет привлечь к ответственности сразу по шести статьям КоАП РФ, об этом 21 августа пишет "Коммерсантъ".

На данный момент релокантов можно привлечь за правонарушение за границей только по статье об участии в деятельности нежелательной организации (ст.20.33 КоАП РФ).

В законопроекте татарских депутатов речь идет о статьях, которые связаны с экстремизмом, злоупотреблением свободой слова и дискредитацией армии РФ. Также они предлагают продлить срок давности привлечения к ответственности до двух лет, сейчас он от месяца до одного года.

В кабмине законопроект поддержали, так как он может повысить защищенность интересов российского общества и государства. Однако, как пишет "Ъ", пока что в правительстве не знают, как будет происходить производство по делам уехавших россиян.

Фото: ЗАКС.Ру