Генпрокуратура проверили исправительные учреждения в Чувашии и внесла представление главе ФСИН

Генпрокуратура после проверки исправительных учреждений Чувашии внесла представление директору ФСИН РФ Аркадию Гостеву, об этом 21 августа сообщает пресс-служба ведомства.

В общей сложности к ответственности привлекли 37 сотрудников. Генпрокуратурой было установлено, что в учреждениях были нарушены правила отбывания наказаний, привлечения к труду, медицинской помощи и так далее.

Министра юстиции уже проинформировали о положении в учреждениях Чувашии.

В Генпрокуратуре отметили, что после проверки началось устранение нарушений, а к дисциплинарной ответственности привлекли 37 сотрудников.

Фото: ЗАКС.Ру