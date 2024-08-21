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Новости 12:17

Генпрокуратура проверили исправительные учреждения в Чувашии и внесла представление главе ФСИН

фото ЗакС политика Генпрокуратура проверили исправительные учреждения в Чувашии и внесла представление главе ФСИН

Генпрокуратура после проверки исправительных учреждений Чувашии внесла представление директору ФСИН РФ Аркадию Гостеву, об этом 21 августа сообщает пресс-служба ведомства.

В общей сложности к ответственности привлекли 37 сотрудников. Генпрокуратурой было установлено, что в учреждениях были нарушены правила отбывания наказаний, привлечения к труду, медицинской помощи и так далее.

Министра юстиции уже проинформировали о положении в учреждениях Чувашии.

В Генпрокуратуре отметили, что после проверки началось устранение нарушений, а к дисциплинарной ответственности привлекли 37 сотрудников.

Фото: ЗАКС.Ру


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