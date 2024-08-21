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Новости 12:46

Бельский поздравил офицеров с профессиональным праздником

фото ЗакС политика Бельский поздравил офицеров с профессиональным праздником

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский обратился к офицерам в профессиональный праздник, об этом 21 августа он написал у себя в Telegram-канале.

По мнению парламентария, офицеры – это честь и гордость России, так как они всегда готовы защитить страну и общество, а также являются опорой для государства.

"Они всегда стояли на страже Родины, были надежной опорой государства и общества", – написал депутат.

В конце сообщения Бельский поздравил всех российских офицеров и пожелал им благополучия и мирного неба.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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