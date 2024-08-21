В Ленобласти утвердили памятный знак для участников СВО

В Ленинградской области учредили памятный знак для участников специальной военной операции, об этом 21 августа информация появилась на сайте областной администрации.

Постановление уже подписал губернатор региона Александр Дрозденко. На знаке будет надпись "Участнику специальной военной операции от благородных ленинградцев".

Такой знак смогут получить военнослужащие, а также работники предприятий ОПК на территории Ленобласти, волонтеры, гражданские и муниципальные служащие.

Знак будут вручать вне зависимости от того, какое у человека гражданство. Также его будут присуждать посмертно.

Фото: постановление на сайте администрации Ленобласти