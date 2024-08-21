МВД: распространяемые "треш-видео" с избиением петербуржцев оказались годичной давности

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти опровергли информацию, которая накануне распространялась в интернете, об избиении прохожих на улицах города группой хулиганов, сообщили 21 августа в пресс-службе ведомства. В полиции утверждают, что обвиняемые в похожих нападениях с прошлого года находятся в СИЗО, где ждут окончания следствия и решения суда.

Сегодня Следственный отдел Следственного комитета по Красносельскому району возбудил уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По версии следствия, в социальных медиа и СМИ распространялась новость о том, что группа мужчин нападает на прохожих, снимая это все на видео.

Позже в полиции сообщили, что обратили внимание на похожие видео. Оперативники взяли эту информацию в обработку и выяснили, что за последнее время сообщения о подобных нападениях не поступали в отделы полиции ни Петербурга, ни Ленобласти. Силовики сделали вывод, что распространяемые в Telegram-каналах видеоролики "не свежие", как минимум годовой давности". В ведомстве утверждают, что лидер и активные участники группы, которые избивали прохожих, дожидаются окончания следствия и "справедливого суда". "И ну никак не могут в моменте снимать новый трэш-контент", — добавили в полиции.

Напомним, что в октябре 2023 года были задержаны подростки, которые избивали прохожих на улице. Происходящее они снимали на видео и выкладывали в Telegram-канал. Обвиняемые находятся в СИЗО.

Фото ЗАКС.Ру