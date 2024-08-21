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Новости 16:47

Сбой в работе российских сервисов произошел из-за DDoS-атаки

фото ЗакС политика Сбой в работе российских сервисов произошел из-за DDoS-атаки

Из-за DDoS-атаки на российских операторов связи произошел сбой в работе ряда сервисов, написали "РИА Новости" со ссылкой на Роскомнадзор. Атака отражена, сервисы снова работают в обычном режиме. 

В ведомстве заявили, что по состоянию на 15:00 DDoS-атака была отражена. 

Ранее на сайте Downdetector в работе ряда сервисов, например, Telegram были зафиксированы сбои.

Напомним, что 19 августа в работе Telegram уже происходил сбой. Также с трудностями при отправке сообщений пользователи сталкивались 12 и 13 августа.

Фото Unsplash


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