Сбой в работе российских сервисов произошел из-за DDoS-атаки

Из-за DDoS-атаки на российских операторов связи произошел сбой в работе ряда сервисов, написали "РИА Новости" со ссылкой на Роскомнадзор. Атака отражена, сервисы снова работают в обычном режиме.

В ведомстве заявили, что по состоянию на 15:00 DDoS-атака была отражена.

Ранее на сайте Downdetector в работе ряда сервисов, например, Telegram были зафиксированы сбои.

Напомним, что 19 августа в работе Telegram уже происходил сбой. Также с трудностями при отправке сообщений пользователи сталкивались 12 и 13 августа.

Фото Unsplash