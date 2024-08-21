Суд арестовал Алексея Поднебесного из-за обвинений в связях с несовершеннолетней

Смольнинский районный суд Петербурга 21 августа на два месяца арестовал Алексея Поднебесного, сообщили в Объединенной пресс-службе судов. Он пробудет в СИЗО минимум до 18 октября. Его обвиняют в действиях сексуального характера и развратных действиях в отношении несовершеннолетней (ч. 1 ст. 134 УК и ч. 1 ст. 135 УК). Заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме.

По версии следствия, Поднебесный в начале августа сперва совершил развратные действия без применения насилия над потерпевшей в помещении бара Fish Fabrique, а на следующий день вступил с ней в половую связь. Потерпевшей 15 лет. Поднебесный вину признал. Обвиняемый и его защитник просили назначить домашний арест.

Перед заседанием он заявил журналистам, что после задержания ему угрожают. О реальном возрасте своей спутницы он узнал за два дня до ареста.

Поднебесный получил известность как блогер и "лидер движения инцелов". Последними принято считать мужчин, которые вынужденно воздерживаются от секса не по своей воле. В частности, Поднебесный продвигает мнение о том, что женщин следует лишить права отказывать мужчинам в интимных связях. Поводом для его задержания стали видео, на которых он запечатлен с юной девушкой. На записи обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Константин Леньков / Фото Объединенной пресс-службы судов