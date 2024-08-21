Губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с детьми из Курской области и сопровождающими их взрослыми на выставке "Мой Петербург" в историческом парке "Россия — моя история", сообщили 21 августа в пресс-службе Смольного. Градоначальник также в режиме телемоста поговорил с родителями ребят и врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым.

Во время встречи Беглов подчеркнул, что для юных гостей организуют 6-ти разовое питание, а также их будут ждать спортивные, экскурсионные и развлекательные программы. Он добавил, что все дети чувствуют себя хорошо. "Ведется постоянное медицинское наблюдение. Для ребят с особенностями развития созданы специальные условия. С ними работают высококлассные специалисты. Дети также пройдут диспансеризацию", — отметил глава города.

Также был организован телемост. Перед его началом родителям показали небольшой фильм о том, как дети отдыхают в Петербурге. На самом телемосте ребята рассказывали о своих впечатлениях от экскурсий. Им понравились фонтаны Петергофа и архитектура исторического центра города, отмечают в пресс-службе.

Позже Беглов обратился к участникам встречи, заявив, что все трудности будут преодолены. "Мы с вами - россияне", — сказал он.

Напомним, что в Петербург приехало из Курской области более 200 детей. Их разместили на нескольких загородных площадках.

Фото пресс-службы Смольного