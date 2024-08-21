В аэропортах Мурманска и Апатитов ввели ограничения для безопасности

Глава Мурманской области Андрей Чибис 21 августа сообщил, что на территории региона выявлена воздушная угроза применения БПЛА. Местные власти приняли все необходимые меры по повышению безопасности, добавил губернатор.

"На территории Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника. Все необходимые меры по повышению безопасности приняты. Северян прошу быть бдительными и сообщать по номеру 112 о подозрительных ситуациях", - написал Чибис в своем Telegram-канале.

Ранее в аэропортах Мурманска и Апатитов ввели ограничения по использованию воздушного пространства для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации. Ограничения введены с 15:38 в целях обеспечения безопасности полетов.

Обновление. В 18:40 ограничения в аэропортах Мурманска и Апатитов сняли. За время ограничений перенаправлять самолеты на запасные аэродромы не пришлось, сообщили в Росавиации.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру