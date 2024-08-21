Сергей Емельянов покинул пост директора Александринского  театра

Директор Александринского театра Сергей Емельянов ушел со своей должности, об этом 21 августа он написал у себя на странице во "Вконтакте".

Емельянов объяснил это решением тем, что "пришло время двигаться вперед". Бывший директор Александринского театра заявил, что хочет выполнять новые задачи и "расширять горизонты".

Также он поблагодарил команду единомышленников за "масштабную созидательную деятельность в стенах Александринского театра".

Емельянов родился в 1993 году в Ухте. В 2016 году он возглавил Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми. Через два года его избрали председателем Совета министров культуры по СЗФО. В 2021 году получил предложение стать директором Александрийского театра.

Фото пресс-служба Смольного