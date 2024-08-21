ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 18:09

Сергей Емельянов покинул пост директора Александринского  театра

фото ЗакС политика Сергей Емельянов покинул пост директора Александринского  театра

Директор Александринского театра Сергей Емельянов ушел со своей должности, об этом 21 августа он написал у себя на странице во "Вконтакте". 

Емельянов объяснил это решением тем, что "пришло время двигаться вперед". Бывший директор Александринского театра заявил, что хочет выполнять новые задачи и "расширять горизонты". 

Также он поблагодарил команду единомышленников за "масштабную созидательную деятельность в стенах Александринского театра".

Емельянов родился в 1993 году в Ухте. В 2016 году он возглавил Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми. Через два года его избрали председателем Совета министров культуры по СЗФО. В 2021 году получил предложение стать директором Александрийского театра.

Фото пресс-служба Смольного


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости21 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама