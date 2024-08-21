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Новости 19:34

Осенью совет по сохранению культурного наследия решит судьбу Фарфоровского поста

фото ЗакС политика Осенью совет по сохранению культурного наследия решит судьбу Фарфоровского поста

Совет по сохранению культурного наследия Петербурга осенью рассмотрит вопрос, обосновано ли комплекс зданий Фарфоровского поста включен в реестр объектов культурного наследия, об этом 21 августа написала "Фонтанка.ру" со ссылкой на КГИОП.

Вчера, 20 августа, на сайте комитета был опубликован акт государственной историко-культурной экспертизы, обосновывающей включение комплекса зданий Фарфоровского поста в реестр объектов культурного наследия. Архитектор-реставратор Ольга Коваленко в экспертизе выразила мнение, что положительное заключение обосновано. Заказчик экспертизы — замглавы районного отделения ВООПИиК Людмила Семыкина.

Первая экспертиза была представлена в июне, ее проводило ООО "ЛенСтройУправление" по заказу ИИМК РАН. Согласно этому документу, предусматривалась возможности перенести некоторые здания Фарфоровского поста, чтобы освободить место для путей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой.

В комитете отметили, что законодательством количество ГИКЭ выявленного объекта культурного наследия не ограничено. 

Напомним, что комплекс зданий Фарфоровского поста в 2023 году был признан выявленным объектом культурного наследия. Под охрану взяли все здания, кроме одной деревянной постройки. 

Фото: Градозащитный пресс-центр


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