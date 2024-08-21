Осенью совет по сохранению культурного наследия решит судьбу Фарфоровского поста

Совет по сохранению культурного наследия Петербурга осенью рассмотрит вопрос, обосновано ли комплекс зданий Фарфоровского поста включен в реестр объектов культурного наследия, об этом 21 августа написала "Фонтанка.ру" со ссылкой на КГИОП.

Вчера, 20 августа, на сайте комитета был опубликован акт государственной историко-культурной экспертизы, обосновывающей включение комплекса зданий Фарфоровского поста в реестр объектов культурного наследия. Архитектор-реставратор Ольга Коваленко в экспертизе выразила мнение, что положительное заключение обосновано. Заказчик экспертизы — замглавы районного отделения ВООПИиК Людмила Семыкина.

Первая экспертиза была представлена в июне, ее проводило ООО "ЛенСтройУправление" по заказу ИИМК РАН. Согласно этому документу, предусматривалась возможности перенести некоторые здания Фарфоровского поста, чтобы освободить место для путей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой.

В комитете отметили, что законодательством количество ГИКЭ выявленного объекта культурного наследия не ограничено.

Напомним, что комплекс зданий Фарфоровского поста в 2023 году был признан выявленным объектом культурного наследия. Под охрану взяли все здания, кроме одной деревянной постройки.

Фото: Градозащитный пресс-центр