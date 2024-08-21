Разыскиваемому в США гражданину Израиля продлили задержание в Петербурге

Московский районный суд Петербурга продлил срок задержания на 72 часа гражданину Израиля Джошуа Карту, его разыскивают в США, об этом 21 августа сообщили в объединенной пресс-службы судов города. В Штатах его обвиняют в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств (ч.1349 ст.18, ч.1343 и 2 ст.18 УК США), за что предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.

На судебном заседании следователь ходатайствовал о страже. Карту был задержан вечером 19 августа в Пулково сотрудниками бюро Интерпола ГУ МВД России по Петербургу.

В пресс-службе петербургских судов сообщили, что Карту подозревают в том, что он и иные лица в течение четырех лет — с 2013 по 2017 год — якобы обманывали инвесторов по всему миру, в том числе и в США. Они якобы занимались мошенничеством с бинарными опционами. Этими действиями был причинен ущерб в размере около 60 млн долларов.

Российские суды подобные деяния могут квалифицировать как мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Судебное заседание было отложено по ходатайству прокурора.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга