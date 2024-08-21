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Муниципал 21 августа, 20:53

Шестой созыв МО № 72 на своем последнем заседании обсудил Волохонского*

фото ЗакС политика Шестой созыв МО № 72 на своем последнем заседании обсудил Волохонского*

Вечером 21 августа состоялось последнее заседание шестого созыва депутатов совета МО № 72. Повестка была посвящена персонально одному человеку - депутату Владимиру Волохонскому*, которого российские власти признали иноагентом. Совет собирался исключить его из всех структур муниципалитета, а также лишить его мандата из-за требований законодательства. 

Волохонского* хотели исключить из комиссий по бюджету, комиссии по культуре и спорту, а также из редакционной коллегии местной газеты "Муниципальное обозрение". Ни одно их этих решений не было принято из-за нехватки голосов. Заседание проходило в закрытом формате. 

В следующий раз муниципальный совет соберется уже после выборов, в новом составе (если не назначат внеочередного собрания). 

Волохонский* был признан иностранным агентом в июне 2024 года. До этого на него завели уголовное дело сразу по трем статьям: об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ч. 1 ст. 207.3 УК) и о повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК). Сейчас муниципал находится за границей. 

*Минюст внес Владимира Волохонского в единый реестр иноагентов; Росфинмониторинг внес Владимира Волохонского в реестр экстремистов и террористов

Константин Леньков / Фото МО №72


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Волохонский Владимир (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, внесен в реестр иностранных агентов) Львович
Упоминаемые персоны
Волохонский Владимир (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, внесен в реестр иностранных агентов) Львович 




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