Новым директором Александринского театра стал Александр Малич

Генерального продюсера Новой сцены Александринского театра Александра Малича назначили директором, сообщили 21 августа в пресс-службе театра. Вчера с этой должности ушел Сергей Емельянов.

На странице своего проекта "Хот Культур" Малич написал, что занимать пост директора Александринского театра — большая честь и огромная ответственность. Бывший продюсер Новой сцены отметил, что за шесть лет работы театр стал для него вторым домом. "Рад служить ему в новом качестве", — добавил он.

Малич родился в Ленинграде в 1983 году. В 2000 году окончил Гимназию №157 имени принцессы Ольденбургской. Поступил на факультет международных отношений в СПбГУ. С 2003 по 2015 год работал на телеканале "100ТВ". Через два года вел программу "Утро на Пять" на Пятом канале. Его назначили генеральным продюсером Новой сцены Александринского театра в 2019 году.

фото пресс-службы Смольного