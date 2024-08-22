Беглов поздравил "ленинградцев-петербуржцев" с Днем государственного флага России

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с Днем государственного флага России, об этом 22 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов отметил, что "трехцветное полотнище" является символом единства исторической и нынешней России. "Сегодня мы продолжаем дело Петра, сплотившись вокруг нашего президента. Вооруженные силы Российской Федерации под бело-сине-красным знаменем идут в бой, защищая жизни сограждан, независимость и суверенитет страны, право нашего многонационального народа жить на своей земле так, как мы хотим", — добавил он.

Градоначальник подчеркнул, что флаг России "дарит надежду на подлинную свободу". По его словам, поднятие флага наполняет верой в страну.

Также петербуржцев в своем Telegram-канале поздравил председатель Заксобрания Александр Бельский. Он отметил, что во флаге отражено "могущество и великая история, единство многонационального народа и преемственность поколений" России. Бельский добавил, что флаг развевается "над мирной, сильной и счастливой страной".

Верховный Совет РСФСР 22 августа 1991 года принял постановление "Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР". Тогда российский триколор стал символом страны.

фото: ЗАКС.Ру