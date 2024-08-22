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Новости 11:30

В Кизеле возбудили уголовное дело после частичного обрушения дома

фото ЗакС политика В Кизеле возбудили уголовное дело после частичного обрушения дома

После частичного обрушения дома в Кизеле следователи регионального управления СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), сообщили в ведомстве 22 августа. 

В пресс-службе МЧС Пермского края заявили, что в четырехэтажном жилом доме в Кизеле произошел "хлопок газовоздушной смеси". В результате происшествия пострадал мужчина, он госпитализирован. 

В ведомстве уточняют, что в доме обрушились межэтажные перекрытия между третьим и четвертым этажами. Возгорания не было. 

Сотрудники МЧС эвакуировали 26 человек, в том числе 3 детей.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале заявил, что создан краевой оперативный штаб. На месте происшествия находятся глава округа Андрей Родыгин, зампредседателя правительства региона Александр Борисов и начальник управления государственной противопожарной службы Александр Иванов, а также скоро прибудет начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю Александр Урусов.

Фото: Telegram-канал МЧС Пермского края


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