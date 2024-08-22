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Новости 14:17

"Водоканал" перед началом учебного года проверит более 2500 пожарных гидрантов

фото ЗакС политика "Водоканал" перед началом учебного года проверит более 2500 пожарных гидрантов

Перед началом учебного года ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" проверит более 2500 пожарных гидрантов рядом со школами и детсадами, сообщили 22 августа в пресс-службе Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе особое внимание обращают на водоснабжение и противопожарную безопасность школ и детсадов. По его словам, за август специалисты обследуют пожарные гидранты и устранят малейшие неисправности, если такие найдутся. 

В Петербурге имеется более 24 тысяч пожарных гидрантов современного образца. 

Фото: кадр из видео комитета по энергетике


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