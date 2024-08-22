"Водоканал" перед началом учебного года проверит более 2500 пожарных гидрантов

Перед началом учебного года ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" проверит более 2500 пожарных гидрантов рядом со школами и детсадами, сообщили 22 августа в пресс-службе Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе особое внимание обращают на водоснабжение и противопожарную безопасность школ и детсадов. По его словам, за август специалисты обследуют пожарные гидранты и устранят малейшие неисправности, если такие найдутся.

В Петербурге имеется более 24 тысяч пожарных гидрантов современного образца.

Фото: кадр из видео комитета по энергетике