Дрозденко до конца года запретил иностранцам работать в такси

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко 19 августа подписал постановление о запрете иностранцам работать в сфере легкового такси и перевозок на арендованном автомобиле с водителем на 2024 год, следует из данных сайта электронного опубликования документов Ленобласти. На это обратило внимание издание 47news.

Пресс-служба прокуратуры Ленобласти 22 августа пишет, что с инициативой к губернатору обращался прокурор региона Сергей Жуковский. В надзорном ведомстве отметили, что губернатор может устанавливать запрет на привлечение к работе иностранцев в разных отраслях экономики.

Подобные запреты уже вводились в Новосибирской, Самарской, Тульской, Магаданской, Челябинской, Калининградской, Калужской и Тюменской областях, а также в Якутии и Крыму, пишет 47news.

Напомним, что депутаты ЛДПР заявили о намерении внести в Госдуму законопроект, который запрещает трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи.

Фото: ЗАКС.Ру