Дом национальностей потратит до 4,6 млн рублей на концерт и конференцию

Петербургский Дом национальностей ищет организаторов для проведения гала-концерта "Мы вместе", следует из данных на портале госзакупок. На проведение мероприятия и конференции на тему Дня народного единства планируют потратить до 4,6 млн рублей.

Провести мероприятие планируют в срок до 30 ноября. Концерт рассчитан на 3,5 тысячи зрителей непосредственно в месте его проведения. Кроме того, в документации к закупке содержится требование обеспечить онлайн-трансляцию с не менее чем пятью тысячами зрителей. Проводить концерт планируют на одной из площадок в Центральном или Адмиралтейском районах, его продолжительность должна составить не менее трех часов, включая антракт.

Закупка предусматривает участие двух опытных ведущих. На сцене должны будут выступить не менее 20 коллективов от "национально-культурных автономий, объединений, землячеств и казачьих обществ Санкт-Петербурга", а также два хоровых коллектива. Финальную песню предстоит исполнять всем участникам мероприятия. В конце запланирован пневмосалют.

Документацией также предусмотрена прямая трансляция концерта в телеэфире.

Праздничная конференция рассчитана на приблизительно 70 участников из числа представителей национально-культурных объединений и казачьих обществ. Выступать перед ними должны будут не менее пяти спикеров. В числе примерных тем указаны патриотизм, бережное отношение к историческому наследию, толерантность к представителям народов России и "формирование у молодежи (подрастающего поколения) знаний об истоках празднования Дня народного единства". Для участников запланирован кофе-брейк, его меню следует согласовать с заказчиком.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру