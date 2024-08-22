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Новости 15:17

Суд Петербурга не стал запрещать компьютерную стратегию Last Train Home

фото ЗакС политика Суд Петербурга не стал запрещать компьютерную стратегию Last Train Home

Октябрьский районный суд Петербурга оставил без рассмотрения административный иск прокуратуры в отношении игры Last Train Home, об этом 22 августа в своем Telegram-канале написала глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

В суде уточнили, что в иске нет сведений о том, где конкретно в игре находится информация, которая запрещена к распространению. 

"Если простым языком, то суду не представлены доказательства в подтверждение изложенного в экспертизе. То есть отсутствуют скриншоты самой игры", – написала Лебедева.

Также глава пресс-службы добавила, что суд не может признать запрещенным то, что не видит и не может оценить. 

Фото: ЗАКС.Ру


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