Суд Петербурга не стал запрещать компьютерную стратегию Last Train Home

Октябрьский районный суд Петербурга оставил без рассмотрения административный иск прокуратуры в отношении игры Last Train Home, об этом 22 августа в своем Telegram-канале написала глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

В суде уточнили, что в иске нет сведений о том, где конкретно в игре находится информация, которая запрещена к распространению.

"Если простым языком, то суду не представлены доказательства в подтверждение изложенного в экспертизе. То есть отсутствуют скриншоты самой игры", – написала Лебедева.

Также глава пресс-службы добавила, что суд не может признать запрещенным то, что не видит и не может оценить.

Фото: ЗАКС.Ру