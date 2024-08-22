Факелы Ростральных колонн зажгут в честь Дня Государственного флага России

В Петербурге будут зажжены Ростральные колонны, а на Дворцовом и Троицком мостах включат освещение в виде цветов триколора в День Государственного флага России, об этом 22 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Факелы Ростральных колонн будут зажжены с 19 до 22 часов вечера, а в 20:35 включится подсветка мостов и будет работать до утра пятницы, 23 августа.

"Петербург хранит традицию зажжения факелов Ростральных колонн и подсветки мостов в дни государственных праздников и памятных дат в истории Санкт-Петербурга и России, а также в честь важных событий, которые происходят в нашем городе", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Также, по мнению градоначальника, оформление мостов и огни колонн создадут торжественную атмосферу в день праздника.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга