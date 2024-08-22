Суд оштрафовал петербурженку за умалчивание информации о поджигателе здания Росгвардии

Смольнинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Светланы Емельяновой по статье о несообщении о преступлении (ст.205.6 УК РФ), об этом 22 августа сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным следствия, знакомый Емеляновой совершил поджог здания ФГКУ "Управлние вневедомственной охраны Войск национальной гвардии России по г. СПб и ЛО" на Заневском проспекте. После этого он находился в квартире Емельяновой на улице Некрасова, где рассказал ей о поджоге. Однако она не сообщила о преступлении в полицию, хотя не является родственником или супругой.

Также она не сообщила о двух других поджогах, например, о поджоге автомобиля ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по СПб и ЛО" на Тихорецком проспекте.

В суде женщина признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру