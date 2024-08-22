На Савушкина автомобиль выехал на трамвайные пути

В Приморском районе Петербурга автомобиль марки BMW влетел на трамвайные пути, об этом 22 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла днем в четверг, 22 августа, на улице Савушкина. Водитель иномарки не справился с управлением и наехал на поребрик, а после этого выехал на трамвайные пути.

Сотрудники скорой помощи госпитализировали 23-летнего водителя автомобиля в состоянии средней степени тяжести. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются обстоятельства.

Движение на участке было временно заблокировано.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти