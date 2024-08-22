Датчанин через суд смог разорвать контракт с Минобороны РФ

Суд признал недействительным контракт отказавшегося от службы в зоне СВО 33-летнего гражданина Дании с Минобороны РФ, об этом 22 августа пишет РБК со ссылкой на адвоката мужчины.

В 2023 году музыкант из Дании приехал в Россию, так как его не устраивали европейские ценности. Сначала мужчина пользовался временным видом на жительство, однако потом срок действия документа истек, а продление ВНЖ затянулось.

Тогда мужчина решил заключить контракт с Минобороны России, рассчитывая на то, что должность он сможет выбрать сам, и станет пограничником или переводчиком. В январе ему продлили вид на жительство.

Однако в январе мужчина уже был в зоне СВО, куда ехать он изначально не планировал. По словам гражданина Дании, он не знал, что контракт с Минобороны предусматривает только работу в зоне спецоперации.

Защита мужчины в суде настаивала, что для работы в зоне СВО необходим русский язык, которого датчанин не знает. По итогу суд признал договор недействительным.

Фото: ЗАКС.Ру