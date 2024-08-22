Суд не стал выселять сотрудников "Горэлектротранса" из дома с трамвайной подстанцией

Кировский районный суд Петербурга не стал удовлетворять иск "Горэлектротранса" о выселении бывших и нынешний сотрудников из здания общежития на улице Трефолева, об этом 22 августа пишет MR7.ru.

В 1950-е годы на улице Трефолева было построено здание, в котором предусмотрели помещения для тяговой подстанции, которая обеспечивает движение трамваев, и комнаты для сотрудников. Со временем комнаты стали общежитием для работников "Горэлектротранса".

В 2023 году "Горэлектротранс" решил освободить дом и отправил оповещения для семей, которые там живут. При этом другого жилья им не предложили. Люди выезжать отказались, а предприятие обратилось в суд.

По итогу суд отказал "Горэлектротрансу" в удовлетворении иска. Предприятие намерено обжаловать решение суда.

Фото: ЗАКС.Ру