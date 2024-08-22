В петербургской администрации обсудили готовность города к сезону гриппа и ОРВИ

В Смольном состоялась Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия, на которой обсудили готовность Петербурга к эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ, об этом 22 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Обсуждение прошло под председательством вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева. Также на заседании присутствовали руководитель Роспотребнадзора в Петербурге Наталия Башкетова, председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, представители исполнительных органов, районных администраций и руководители медицинских организаций.

"Считаю необходимым принять меры по обеспечению достижения охвата профилактическими прививками против гриппа не менее 60% от численности общего количества жителей Санкт-Петербурга, не менее 75% от численности лиц, относящихся к группам риска, определенных национальным календарем", – сказал Эргашев.

В Петербурге в 2024 году, напоминает Смольный, планируют привить 3,447 млн человек, из которых 960,5 тысяч человек старше 60 лет, и 707 тысяч детей.

Фото: ЗАКС.Ру