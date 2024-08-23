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Новости 9:12

В некоторых местах Петербурга пройдут ливни с грозами

фото ЗакС политика В некоторых местах Петербурга пройдут ливни с грозами

Холодная часть циклона охватит Петербург, что вызовет пасмурную и дождливую погоду, об этом 23 августа сообщил специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. В некоторых местах города пройдут ливни с грозами, возможно, выпадет град.

После теплых дней температура опустится до +18 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу ожидаются кратковременные дожди. В Петербург снова вернется тепло, температура может подняться до +23 градусов. 

Фото: ЗАКС.Ру


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