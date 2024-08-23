Дом национальностей на Моховой улице открылся после реставрации

В Петербурге открылся Дом национальностей на Моховой улице, 15 после реставрации, сообщили 22 августа в пресс-службе Смольного. Здание закрывали на реконструкцию в 2019 году.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что в результате реставрации удалось восстановить красоту здания и в полтора раза увеличить площадь помещений, которые можно использовать для проведения мероприятий.

Градоначальник также заявил о необходимости укреплять единство и духовную общность всех жителей города. "Зримое воплощение этих усилий – отремонтированный Дом национальностей", — сказал он.

В 1913-14 годах дом на Моховой улице, 15 перестроили для банкира Маврикия Штифтера. Во времена СССР здесь находился Эстонский пролетарский дом просвещения, Дом журналиста, а также научные ветеринарные заведения. С 2005 года в особняке располагается Дом национальностей.

Фото: пресс-служба Смольного