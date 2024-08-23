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Муниципал 13:20

В MO №72 просят внести реконструкцию Плодового сада в программу благоустройства

фото ЗакС политика В MO №72 просят внести реконструкцию Плодового сада в программу благоустройства

Глава МО "№72" Павел Швец попросил вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина внести проект реконструкции Плодового сада на Софийской улице в программу городского благоустройства, сообщили 23 августа в Telegram-канале муниципалитета. 

В муниципалитете уточняют, в сентябре 2023 году в районной администрации был представлен план проекта реконструкции, но он получил ряд замечаний. В 2024 году сад не был включен в программу "Формирование комфортной среды городской среды".

Швец в обращении к Разумишкину отмечает, что на протяжении пяти лет жители 17 квартала просят благоустроить Плодовой сад. Поэтому на следующие два года было запланировано отремонтировать пешеходные дорожки у гимназии №295 и благоустроить прилегающую к парку территорию. Швец также подчеркивает, что если Плодовый парк не будет благоустроен в 2025-2026 годах, то потом на работы придется потратить дополнительные деньги из казны города.

Фото: МО №72


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Швец Павел Евгеньевич
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Разумишкин Евгений Николаевич
Швец Павел Евгеньевич 




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