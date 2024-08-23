В ЗакС поступил проект об экологическом обследовании Южно-Приморского парка

На рассмотрение Заксобрания поступил проект о внесении Южно-Приморского парка в список территорий, где предполагается проведение комплексных экологических обследований, следует из информации на сайте петербургского парламента. Автором инициативы выступил замглавы фракции "Справедливая Россия — За правду" Андрей Алескеров.

Проект предусматривает изменение существующего закона Петербурга "О перечне участков территорий, в отношении которых предполагается провести комплексные экологические обследования". Алескеров предлагает удлинить список на одну позицию, включив в него территорию Южно-Приморского парка площадью 90,06 га.

В пояснительной записке к проекту Алескеров сослался на поступающие к нему "обращения многих жителей" Красносельского района касательно важности сохранения парка. Зеленая зона "имеет важное значение для сохранения биологического разнообразия, в том числе редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных в хозяйственном и научном отношении объектов растительного и животного мира и среды их обитания", передает доводы петербуржцев депутат.

В парке были замечены 20 видов животных и птиц, внесенных в Красную книгу Петербурга. Также в нем сохраняются природные ландшафты, представляющие собой "особую эстетическую, научную и культурную ценность", говорится в пояснительной записке.

В сопроводительных документах к проекту присутствует отзыв губернатора Александра Беглова. Последний уведомил Алескерова о поддержке его инициативы.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру