"Немножко не до того, чтобы устраивать споры в телевизионных студиях": Малькевич опубликовал видео из Курска

Кандидат в депутаты Заксобрания по 18-му округу от "Единой России" Александр Малькевич объяснил в соцсетях, почему не участвует в теле- и радиодебатах со своими конкурентами. Сейчас он находится в Курской области, куда привозит гуманитарные грузы для местных жителей и физически не может встретиться с другими претендентами на депутатское кресло. Малькевич 23 августа опубликовал видео, снятое на фоне одной из стел на въезде в Курск.

"Тут коллеги периодически спрашивают, почему я отсутствую на дебатах в Санкт-Петербурге. Потому что я нахожусь здесь и работаем мы до глубокой ночи. Очень нужна помощь, ее нужно много <...> Немножко не до того, чтобы устраивать какие-то споры в телевизионных студиях, потому что нужно работать", - заявил Малькевич.

Малькевич также добавил, что привез местным журналистам тактические аптечки, бронежилеты и каски, которые, по его словам, он купил за свои деньги.

Дополнительные выборы в городской парламент пройдут одновременно с выборами губернатора и депутатов местных советов с 6 по 8 сентября. На вакантное место в ЗакСе также претендуют коммунист Александр Михайлов, представитель партии "Новые люди" Андрей Денисов", а также Александр Колос от СРЗП и Евгений Ененков от ЛДПР.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру