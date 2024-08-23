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После захвата заложников в ИК в Волгоградской области возбудили уголовное дело

фото ЗакС политика После захвата заложников в ИК в Волгоградской области возбудили уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после захвата заключенными ИК-19 УФСИН в Волгоградской области заложников, сообщили 23 августа в пресс-службе ведомства. 

Уголовное дело в связи с произошедшим возбуждено по ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) и ч. 4 ст. 206 УК РФ  (захват заложников).

В пресс-службе ФСИН сообщали, что во время заседания дисциплинарной комиссии осужденные взяли в заложники сотрудников колонии. Есть пострадавшие. Сейчас проводятся мероприятия по освобождению заложников.

"В связи с чрезвычайным происшествием в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки", — заявили в ведомстве. 

По данным ТАСС, четверо пострадавших заложников были доставлены в больницу. Издание ранее также сообщало, что один из сотрудников колонии был убит заключенными. 

Фото: ЗАКС.Ру


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