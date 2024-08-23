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Новости 15:02

Беглов поручил создать линию благоустроенных набережных

фото ЗакС политика Беглов поручил создать линию благоустроенных набережных

Губернатор Петербурга Александр Беглов на выездном совещании с членами городского правительства поручил создать линию благоустроенных набережных, об этом 23 августа сообщили в пресс-службе Смольного. Кроме того, планируется открыть новые выходы к воде.

В ходе совещания Беглов потребовал благоустроить набережную Мартынова, намывную территорию Васильевского острова, пляжную зону и спортивную площадку для сдачи ГТО в ЦПКиО. Также планируется реконструировать Речной вокзал и обустроить там автобусную остановку. 

Градоначальник подчеркнул, петербуржцы "впервые в истории" имеют столько мест отдыха у воды. "Мы заново открываем и для горожан, и для гостей города эту сторону Петербурга", — сказал он. 

По словам Беглова, в городе за последние 5 лет благоустроили 226 общественных пространств. 

Фото: ЗАКС.Ру


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