Беглов поручил создать линию благоустроенных набережных

Губернатор Петербурга Александр Беглов на выездном совещании с членами городского правительства поручил создать линию благоустроенных набережных, об этом 23 августа сообщили в пресс-службе Смольного. Кроме того, планируется открыть новые выходы к воде.

В ходе совещания Беглов потребовал благоустроить набережную Мартынова, намывную территорию Васильевского острова, пляжную зону и спортивную площадку для сдачи ГТО в ЦПКиО. Также планируется реконструировать Речной вокзал и обустроить там автобусную остановку.

Градоначальник подчеркнул, петербуржцы "впервые в истории" имеют столько мест отдыха у воды. "Мы заново открываем и для горожан, и для гостей города эту сторону Петербурга", — сказал он.

По словам Беглова, в городе за последние 5 лет благоустроили 226 общественных пространств.

Фото: ЗАКС.Ру